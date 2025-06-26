وكالة البيئة الأوروبية: الطاقة المتجددة يمكن أن تخفض أسعار الكهرباء للمستهلك

قالت وكالة الطاقة الأوروبية في تقرير صدر اليوم الخميس أن مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن تخفض أسعار الكهرباء للمستهلك على المدى الطويل.

وبحسب التقرير يمكن انخفاض التكلفة المتغيرة لتوليد الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 57% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2023 "إذا تم الوصول إلى المستويات القياسية للقدرات الإنتاجية لقطاع الطاقة المتجددة.

وعلى المدى القصير فإن الوفورات التي تتحقق نتيجة استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تتلاشى، جزئيا على الأقل، بسبب الاستثمارات المطلوبة من أجل زيادة مرونة شبكة الكهرباء الأوروبية وغيرها من أوجه الإنفاق على المستوى الوطني، وفقا للخبراء الذين أعدوا التقرير، مضيفين أنه المستهلكين يمكن أن يوفروا أموالا بفضل الطاقة المتجددة على المدى الطويل.

واعتمد تقرير الوكالة الموجود مقرها في كوبنهاجن على تحليل حالة قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء في الاتحاد الأوروبي. وتوصل التحليل إلى أن مصادر الكهرباء المتجددة يمكنها ليس فقط خفض تكلفة توليد الكهرباء، وإنما أيضا دعم استقلال دول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة ودعم التحول نحو الصناعة النظيفة.

علاوة على ذلك، سيدعم تسريع التحول نحو استخدام الكهرباء في التدفئة والنقل والصناعة، جهود أوروبا لبناء مستقبل أخضر وقادر على المنافسة العالمية.