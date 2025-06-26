جنبلاط يدعو الأحزاب اللبنانية وغير اللبنانية إلى تسليم السلاح للحكومة

دعا الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، الأحزاب اللبنانية وغير اللبنانية التي تمتلك السلاح أن تسلّمه للدولة. وأعلن أنه سلّم منذ حوالي ثلاثة أسابيع سلاحاً كان موجوداً في بلدة المختارة في جبل لبنان للأجهزة المختصة.

وقال جنبلاط "إذا كان هناك من أحزاب لبنانية أو غير لبنانية تمتلك السلاح فيجب أن تسلمه بالطريقة المناسبة للدولة"، مؤكّداً أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها".

وأعلن أنه أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون "أن في موقع ما في المختارة هناك سلاح وطلبت من الأجهزة المختصة تولي الموضوع الذي انتهى بالتسليم منذ ثلاثة أسابيع أو أكثر"، مشيراً إلى أن "هذا السلاح أتى تدريجيًا بعد أحداث السابع من مايو 2008 خلال التوتر بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي".

وأضاف "عملتُ على تجميع السلاح مركزيًا وهو سلاح خفيف ومتوسط سلّم إلى الدولة"، مضيفاً "اليوم هناك صفحة جديدة في الشرق الأوسط".

وتابع جنبلاط "رسالتي حول تسليم السلاح هي للجميع وهناك أبواق من الكتّاب ينهالون يومياً على حزب الله لتسليم السلاح ولكن ليس بهذه الطريقة نعالج الموضوع"، معتبراً أنه "يجب إعطاء الحقوق الكاملة للفلسطيني في لبنان بعيدًا عن الجنسية".

واعتبر أن "سلاح الأجيال المُقبلة هو الذاكرة لذلك يجب أن نورث ذاكرة البطولات والمقاومين في مواجهة إسرائيل وعملائها"، مضيفا "في الجولة اليوم انتصرت إسرائيل والغرب بالتحالف مع أمريكا وما من شيء يدوم".

وقال "علينا تقوية الجيش وقوى الأمن الداخلي والتركيز على أنّه ما زال لدينا احتلال إسرائيلي وقرى مجروفة ومدمّرة ومن الضروري تطبيق القرار الـ1701".