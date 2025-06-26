﻿محافظ السويس يناقش ترتيبات الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

- محافظ السويس: انطلاق الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM يخدم توجهات الدولة نحو تعزيز السياحة الثقافية

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس، مع إدارة مهرجان "VS-FILM" للأفلام القصيرة جدًا؛ للوقوف على تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان المقرر لها الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر المقبل بمدن السويس والعين السخنة والجلالة، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، وزياد باسمير نائب رئيس المهرجان.

وأكد "الشاذلي"، خلال اللقاء، ترحيبه باستضافة المحافظة لهذا الحدث الثقافي، مشددًا على أن اختيار السويس يُجسد إيمانًا بدورها كمركز إشعاع وطني، وموقع استراتيجي يجمع بين التاريخ والحداثة.

ولفت إلى أن المحافظة على موعد مع ظاهرة سينمائية تعكس روح الشباب، وتخدم توجهات الدولة نحو تعزيز السياحة الثقافية والفنون الراقية كأدوات تنمية ووعي، مشيرًا إلى أن المهرجان فرصة حقيقية لإشراك الشباب في نشاط إبداعي يعزز انتماءهم ويصقل مواهبهم.

وتابع: "نخطط لتوسيع رقعة التأثير من خلال ورش سينمائية تُقام داخل الجامعات والمدارس والمراكز الشبابية، مع دعوة مفتوحة لمواهب السويس للمشاركة بأعمالهم والتفاعل مع صناع السينما عن قرب".

من جانبه أكد الدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، أن الدورة الجديدة تأتي بطموحات مضاعفة، مع التطلع لأن يتحول المهرجان إلى منصة عربية ودولية تحتضن المبدعين الشباب، مضيفًا أن الفيلم القصير جدًا هو فن المستقبل، يواكب إيقاع العصر ويمنح الفرصة لأكبر عدد من الأصوات الجديدة للتعبير عن قضاياهم بأدوات سينمائية مبتكرة، متابعًا: "نعد بأن تكون الدورة الثانية أكثر تنوعًا من حيث البرمجة، والفعاليات، والضيوف".

فيما كشف زياد باسمير، أن النسخة الثانية ستشهد دمجًا بين الفن والمجتمع المدني، من خلال ورش عمل مفتوحة، لقاءات فنية وندوات وماستر كلاس، وعروض ميدانية في شوارع السويس وأنديتها ومراكزها الثقافية.

وقال نائب رئيس المهرجان: "نؤمن أن الثقافة لا تعيش في القاعات المغلقة وحدها، بل تتنفس وسط الناس؛ ولهذا، فإن الفعاليات المصاحبة ستمتد لتشمل مضامين عميقة وتعبيرات فنية مكثفة، تُعبّر عن القضايا الراهنة والهموم الإنسانية بلغة بصرية مكثفة وحديثة".

ويقام مهرجان "VS-FILM" للأفلام القصيرة جدا برعاية من وزارة الثقافة، ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون ونقابة السينمائيين، والاتحاد العام للفنانين العرب، وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات ويضم مسابقة للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز مدتها الـ5 دقائق، وأخرى للأفلام التي لا تتجاوز الـ10 دقائق.

وينظم سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من الفكرة، وحتى شاشة العرض ومسابقة سنوية لأفضل دراسة أو مقال نقدي عن الأفلام القصيرة جدا.



