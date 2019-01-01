تي موبايل تفوز بموافقة أمريكا للاستحواذ على سبرينت كورب للاتصالات

وافقت وزارة العدل الأمريكية على استحواذ "تي موبايل يو إس" على شركة "سبرينت كورب" في صفقة تم رفضها في عهد الإدارة السابقة، ما يزيل واحدة من أكبر العراقيل لعملية استحواذ ستعيد شكل صناعة الاتصالات اللاسلكية.

ووافقت "تي موبايل" و"سبرينت" على بيع أصول متعددة إلى شركة "دش نتوورك كورب" كشرط للموافقة، ما يمهد الطريق لإنشاء شركة اتصالات لاسلكية جديدة، حسبما أعلنت وزارة العدل في بيان اليوم الجمعة ونقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن البيان أن الشركتين تتعهدان بنشر شبكة الجيل الخامس بحيث تغطي 97 بالمئة من سكان الولايات المتحدة في غضون ثلاث سنوات و99 بالمئة في غضون ست سنوات .

ونقلت عن ماكان دريهمام رئيس قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل قوله خلال مؤتمر صحفي إن "التعديلات جعلت من /دش/ كقوة مدمرة في الشبكات اللاسلكية".

بالإضافة إلى الطيف الترددي ، ستشتري "دش" شركتي الخدمات المدفوعة مقدما لشركة سبرينت وهما "بوست" و"فيرجين". كما يتعين على "تي موبايل" أن تتيح لـ "دش" إمكانية الوصول إلى شبكتها المحمولة لمدة سبع سنوات، في الوقت الذي تقوم فيه "دش" بإنشاء شبكتها الخاصة من الجيل الخامس، وفقا للبيان.