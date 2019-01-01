 صور.. نادية الجندي وتامر هجرس يحضران عزاء والدة يسرا - بوابة الشروق
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صور.. نادية الجندي وتامر هجرس يحضران عزاء والدة يسرا

تصوير دنيا يونس
تصوير دنيا يونس
محمد عباس
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 10:34 م

تتلقى الفنانة يسرا عزاء والدتها، بمسجد عمر مكرم، والتي وافتها المنية صباح الأربعاء الماضي.

وحرص على الحضور كلا من الفنانين نادية الجندي، وماجدة زكي، وطارق لطفي، وتامر هجرس، وخالد زكي، ودنيا عبد العزيز، ودينا، وسامح الصريطي، بالإضافة إلى الدكتور على مصيلحي، وزير التموين.

وشُيع الجثمان عصر الأربعاء الماضي من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم أحمد حلمي، آسر ياسين، دلال عبد العزيز، عمرو يوسف، سمير صبري، طارق لطفي، هند صبري، مدحت العدل، جمال العدل، الهام شاهين، ميرفت امين، رجاء الجداوي، ماجدة زكي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي.

وكانت الراحلة قد تعرضت الشهر الماضي لأزمة صحية، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات.

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