65 شهيدًا في غزة بينهم 26 في مراكز المساعدات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، وصول 65 شهيدًا، و 315 مصابًا، إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن من بينهم 26 شهيدًا وأكثر من 117 إصابة، في مراكز المساعدات الإسرائيلية الأمريكية.

وبينت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 55 ألفًا و362 شهيدًا، و128 ألفًا و741 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، بلغت 5 آلاف و71 شهيدًا، 16 ألفًا و700 إصابة.

ووفق الصحة، ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش، ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات، نحو 300 شهيد وأكثر من 2,649 إصابة.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة، ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.