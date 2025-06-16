تقارير إسرائيلية: نحو 100 صاروخ إيراني أصابت مواقع في تل أبيب وحيفا والقدس

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بدأت قبل لحظات جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ببدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية قبل لحظات على الأراضي المحتلة.

وتُعدّ هذه الموجة، الثامنة ضمن إطار عملية "الوعد الصادق 3".

وبحسب صور منشورة وتقارير إعلامية إسرائيلية، سمع دوي عدة انفجارات كبيرة في وسط الأراضي المحتلة.

مصادر إسرائيلية أفادت بإطلاق واسع للصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.

وقالت قوات الاحتلال: "لقد رصدنا إطلاق صواريخ من إيران، ونطلب من الجميع البقاء في الملاجئ".

وقد دوّت صفارات الإنذار من إيلات في أقصى الجنوب إلى الناقورة في شمال فلسطين المحتلة.

وسائل إعلام إسرائيلية: صواريخ إيرانية أصابت حيفا ودويّ انفجار هائل سُمع في المدينة

وأفادت بعض المصادر الصهيونية بأن صواريخ إيرانية أصابت تل أبيب وحيفا المحتلتين.

كما اندلع حريق في محطة توليد الكهرباء بمدينة حيفا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دويّ انفجارات سُمع في مناطق شرق تل أبيب، وغرب القدس المحتلة، ومدينة حيفا، إضافة إلى محيط مطار بن غوريون.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن الجيش يقول إن نحو 100 صاروخ إيراني أطلق على إسرائيل في هذه الدفعة.