القبض على 11 شخصا خلال احتجاجات ضد وزير الداخلية الفرنسي

ألقت قوات الأمن الفرنسية القبض على 11 شخصًا في نورماندي، بعد احتجاج ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

وكان دارمانين يحضر حفل تأبين للكاهن جاك هامل، الذي قتل في هجوم إرهابي بكنيسته بالقرب من مدينة روان بشمال غرب البلاد، قبل أربع سنوات على وجه الدقة، وتبنى الهجوم آنذاك تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن سلطات المقاطعة المحلية، اليوم الأحد، أن دارمانين تعرض للإهانة خلال إلقاء كلمته.

وتم تعيين دارمانين وزيرا للداخلية في وقت سابق هذا الشهر، ويخضع دارمانين الذي كان وزيرا للميزانية للتحقيق بشأن تهم بالاغتصاب.