ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 464 حالة وتشخيص 892 إصابة جديدة

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 464 وفاة، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسع وفيات جديدة، كما تم تشخيص 892 إصابة جديدة، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ومنذ بدء تفشي المرض، تم تشخيص 61388 إصابة بكوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا، في البلاد، وتعافى 26959 شخصا من المرض.

وأظهرت أرقام الوزارة أنه من بين 33965 حالة نشطة حاليا، يعاني 329 من أعراض خطيرة، بزيادة 17 حالة، و100 شخص على أجهزة التنفس الصناعي. ويعاني 166 شخصا آخر من أعراض معتدلة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأحد إن الرئيس الجديد للجنة التعامل مع الوباء في إسرائيل، روني جامزو، سيقدم خطة في وقت لاحق من الأسبوع للحد من انتشار الفيروس الذي سيشمل دورا أكبر لقوات الجيش الإسرائيلي.

وتم تعيين جامزو الأسبوع الماضي لقيادة وتنسيق الحملة الوطنية ضد تفشي المرض.