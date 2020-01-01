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قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، غلق مقهى لضبطه شيش به، في قرية المنشاة الكبرى، وغلق محل لمواد البناء لمدة أسبوع؛ لتشوينه مواد بناء في نهر الطريق الرئيسي كفر الشيخ قلين بقرية كفر المرازقه.

جاء ذلك خلال جولة تفقديه للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بقرى مركز كفر الشيخ، و بمدينة وقرى قلين.

كما قرر محافظ كفرالشيخ، إزالة كافة التعديات على نهر الطرق، وخاصه الطرق الرئيسية بالمدن والقرى، ومنع استغلال الطرق في أمور خاصة، كما أعلن استياؤه من تأخر رصف طريق الحمراوي قلين مارا بدفريه، مقررًا سرعة رصفه ومخاطبة هيئة الطرق.

كما وجه بإعادة تأهيل موقع الحملة الميكانيكية بقلين، وإصلاح المعدات بها.

كما قرر محافظ كفرالشيخ، غلق عدد من المحال لبيع الملابس والفاكهة بمدينة قلين؛ لتعديهم على نهر الشارع الرئيسي بقلين لمدة ٢٤ ساعة.

كما ضبط المحافظ، عدد من عمال البناء يشيدون بناءً على جانب الطريق بكفر المرازقة، فقرر فحص تراخيص البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المبنى.