8 غيابات تضرب الأهلي أمام أسوان وأزمة في الجبهة اليمنى

يفقد الأهلي عناصر هامة في مباراة أسوان القادمة والتي ستلعب الخميس المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 17 للدوري الممتاز.

ويسعى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز في جميع مؤجلاته ليتساوى في عدد النقاط والمباريات مع نادي الزمالك غريمه التقليدي ليزداد حماس المنافسة على بطولة الدوري الممتاز بين قطبي الكرة المصرية.

ويغيب عن صفوف الأهلي السداسي المنضم للمنتخب الأولمبي: «محمد الشناوي، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر»، بالإضافة إلى الثنائي وليد سليمان، الذي يغيب بسبب الإصابة، ومحمد هاني لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء الأمس أمام الإنتاج الحربي بالمسابقة المحلية.

وأصبح موسيماني مضطرا لمشاركة رامي ربيعة أو سعد سمير ثنائي الفريق الأحمر في الجبهة اليمنى التي سيغيب عنها محمد هاني للإيقاف.