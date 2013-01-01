الأفلام المؤجلة تنعش دور العرض السينمائي في أغسطس المقبل

حقق موسم عيد الأضحى السينمائي طموحات المنتجين بتحقيق أعلي إيرادات منذ بداية جائحة كورونا على مدار عامين ماضيين، ما دفع العديد من الشركات طرح أفلامها المؤجلة منذ فترة للحصول على جزء من هذه الانتعاشة، ويرجع عدم طرحها خلال الفترة الماضية تخوفًا من عدم تحقيقها طموحاتهم المالية في ظل إجراءات احترازية شديدة تؤثر بشكل مباشر على الإيرادات.



وجاء في مقدمة هؤلاء النجوم محمد هنيدي وكريم محمود عبد العزيز ونيلي كريم وهاني رمزي، حيث يخوض كريم محمود عبد العزيز منافسات إيرادات الموسم الصيفي بفيلم "موسي" بعد فترة غياب طويلة عن دور العرض السينمائي.



ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في 11 أغسطس المقبل، وتدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدًا دون صديق، ويقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديقًا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.



"موسي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين ،تأليف وإخراج بيتر ميمي.



ويخوض محمد هنيدي السباق بفيلم "النمس والإنس" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في 4 أغسطس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للوقوع في مشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.



"الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.



كما تخوض نيللي كريم وهاني رمزي السباق بفيلم "200 جنيه" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، ويكون ذلك من خلال ورقة 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.



الفيلم بطولة نيلى كريم، إسعاد يونس، هاني رمزي، وليلى علوي، خالد الصاوي، أحمد رزق، ملك قورة، مي سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.