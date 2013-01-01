وزيرا دفاع روسيا وأرمينيا يبحثان عددًا من القضايا الأمنية

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، هاتفيا اليوم الاثنين، مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأرميني أرشاك كارابيتيان قضايا الأمن في المنطقة ومواضيع أخرى.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن شويجو ناقش مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأرميني "القضايا المتعلقة بضمان الأمن الإقليمي وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".



كانت وزارة الخارجية الروسية أعربت قبل أيام عن قلقها إزاء تصاعد التوتر على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.



وتتبادل باكو ويريفان اتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين، بوساطة روسية، في 10 نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب مواجهات عسكرية دامية بينهما جرت هذا العام في إقليم (قره باغ) دامت 44 يومًا.