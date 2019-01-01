هاني محروس يرد على اتهامات دياب ويؤكد: بهاء سلطان قرر ياكل حقنا وربنا مكرمهوش

رد المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، على تصريحات الفنان دياب حول خلافه مع الشركة مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، قائلًا إن «دياب يقسم بالله كذبًا».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن الشركة أنتجت لدياب 27 أغنية منها 9 مصورة، بعدد ألبومين و5 أغنيات سينجل، على مدار 14 عامًا.

ولفت إلى أن صناعة قاعدة جماهيرية لدياب تطلبت فترة زمنية تراوحت ما بين 5 إلى 6 سنوات، مؤكدًا أن المنتج نصر محروس كان يعامل دياب كأخيه ويمنحه راتبًا شهريًا.

وأشار إلى أن «محروس» أهّل دياب لدخول عالم التمثيل، وساعده على التألق في البداية ثم طلب منه الحصول على نسبته بعدما حقق المغني نجاحًا، نافيًا وجود مستند يثبت دفع دياب نقودًا للشركة منذ 6 سنوات.

وأجاب عن المقرر فعله مع دياب خلال الفترة المقبلة: «مش هنقعده غصب عنه، لكن على الأقل يكمل نصف العمل المتفق عليه»، مشيرًا إلى أن الأستوديو مفتوح منذ الـ12 ظهرًا وحتى الـ2 صباحًا أمام جميع الفنانين.

واستشهد بالمكانة التي وصل إليها الفنان تامر حسني والفنانة شيرين؛ بسبب احترام العقد المبرم ما بين الطرفين، معلقًا: «مبنوقفش حد، وبهاء سلطان قرر ياكل حق الشركة فربنا مكرمهوش».

وتشهد أروقة المحاكم قضية متداولة حاليا بين المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك من جانب، وبين الفنان دياب من جانب آخر، لم يحسم فيها الخلاف حتى الآن، وسببها عقود الاتفاق بين الشركة والمطرب، التي وصفها الأخير بأنّها عقود «عبودية» و«احتكار».