 اقتحام مقر لـ«حركة النهضة» وإحراق محتوياته في مدينة حومة التونسية - بوابة الشروق
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اقتحام مقر لـ«حركة النهضة» وإحراق محتوياته في مدينة حومة التونسية

رويترز
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 3:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 3:04 ص

أقدم عدد من المواطنين التونسيين على اقتحام مكتب لـ"حركة النهضة" وإفراغه من الوثائق وإحراقها في مدينة حومة بجزيرة جربة التونسية.

وأفادت إذاعة "موزاييك أف أم" بأنه "بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد مباشرة خرجت جموع غفيرة من المواطنين إلى وسط مدينة حومة السوق للتعبير عن فرحتهم بهذه القرارات".

وأضافت: "ثم تم التوجه نحو مكتب حركة النهضة واقتحامه وإخراج ما بداخله من وثائق ليتم إحراقها خارج المكتب، كما تمت إزالة لافتة المكتب".

وكان سعيّد أصدر قرارا مساء الأحد بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب".

وأشار إلى أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

 

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