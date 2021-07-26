إقبال جماهيري على عرض عفركوش بمسرح متروبول

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة مسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي الجديد «عفركوش» من إنتاج الفرقة مستمر يوميا ما عدا الاثنين على مسرح متروبول بالعتبة، وسط إقبال جماهيري كبير في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، حيث يقدم العرض يوميا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء

و"عفركوش" بطولة أحمد سعد، وحسن يوسف، وهناء سعيد، وعصام مصطفى، ومدثر إبراهيم، وجوهرية أحمد، وعبد الرحمن فرجاني، وسامر المنياوي، وحمزة عبدالله، استعراضات أشرف فؤاد، وديكور مجدي ونس،

ملابس إيمان الشيخ، ومادة فيلمية محمد الجباس، وأشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، والعرض من تأليف عيسى جمال، ومن إخراج عادل الكومي.