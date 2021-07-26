 فرنسا تواصل انطلاقتها في كرة اليد بالأولمبياد وألمانيا تحقق فوزها الأول - بوابة الشروق
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فرنسا تواصل انطلاقتها في كرة اليد بالأولمبياد وألمانيا تحقق فوزها الأول

وكالات
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:37 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:37 م

واصل المنتخب الفرنسي انطلاقته في منافسات كرة اليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وحقق الفوز الثاني على التوالي، حيث تغلب على نظيره البرازيلي 34 / 29 اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفرض المنتخب الفرنسي تفوقه في كلا الشوطين حيث تقدم خلالهما 16 / 13 و18 / 16 ليتربع على صدارة المجموعة، بينما تلقى المنتخب البرازيلي الهزيمة الثانية، حيث كان قد خسر في الجولة الأولى أمام النرويج.

وفي المجموعة نفسها، استعاد المنتخب الألماني توازنه بعد الهزيمة أمام إسبانيا في الجولة الأولى، وتغلب اليوم على نظيره الأرجنتيني 33 / 25 .

وتقدم المنتخب الألماني خلال الشوط الأول 14 / 13 ثم عزز تفوقه في الشوط الثاني الذي تقدم خلاله 19 / 12 .

وتشهد المجموعة الأولى اليوم أيضا لقاء إسبانيا مع النرويج، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاء مصر مع الدنمارك والبحرين مع البرتغال واليابان مع السويد.


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