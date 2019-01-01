قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء الأسبق، إن لبنان تعيش مشكلات كبرى على المستوى الاقتصادي والمعيشي الناتج عن انهيار الثقة لدى المواطنين في المنظومة السياسية، موضحًا أن الدولة حاليًا تدار من قبل الدويلات التي أنشأتها الأحزاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه ليس هناك شروطًا لتشكيل الحكومة وإنما دعوة للعودة إلى الدستور ووثيقة الميثاق الوطني وإعادة الاعتبار للدولة ولاستقلالية القضاء، وأن تتولى الحكومة القدرة على تولي المفاوضات مع صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية والعربية لتوفير المخصصات اللازمة لاستعادة لبنان من جديد.

وأوضح أن 90% من قيمة الليرة اللبنانية قد انحسرت بالكامل، ما أدى لمشكلات كبرى على صعيد انضمام جزء كبير منا لشعب لفئة تحت خط الفقر، مشيرًا إلى معاناة الشعب اللبناني لسنين من الاجتياحات الإسرائيلية والتدخلات الإقليمية والدولية.

وذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، ينشغل بتوريث صهره للحكم من بعده، مضيفًا انه يرغب بوجود حكومة تيسر له ما يسعى إليه.

