قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المضاد الفيروسي لعلاج فيروس كورونا موجود في مصر منذ يناير 2022، لافتًا إلى أنه حاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، بعد فترة قصيرة من حصوله على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن أكثر من 13 شركة مصرية تصنع هذا الدواء الآن، قائلًا إنه طرح في بادئ الأمر للاستخدام داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والحكومية؛ بسبب حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ.



وذكر أن الدواء طُرح بعد ذلك في صيدليات الشركة المصرية؛ لمتابعته ومراقبة أمانه، ثم طرح في الصيدليات العامة، ليسأل الإعلامي محمد شردي عن سبب طرحه بـ420 جنيهًا، رغم إنتاج 13 شركة له.



وأوضح متحدث الصحة أن سياسة التسعير مرتبطة بالتكلفة المواد الخام، مؤكدًا أن الدولة توفر هذا الدواء في المستشفيات التابعة لها، للمواطنين المصابين بالمجان.



وعن إمكانية حصول مريض كورونا المعالج في العزل المنزلي على الدواء، أجاب: «يتوجه بنتيجة التحليل الإيجابي إلى المستشفى الحكومي سواء الحميات والصدر والتابعة لوزارة الصحة والجامعية، وسيحصل عليه بصورة مجانية تماما».









وبدأت صيدليات مصر في استقبال، أول مُضاد فيروسي في العالم يستهدف علاج فيروس كورونا ومتحوراته، ما دفع الجهات المسئولة للموافقة على طرحه في الصيدليات، لاستخدامه في علاج المرضى المعزولين منزلياً المعالجين من فيروس كورونا.