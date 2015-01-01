وزيرة الخارجية الألمانية: التبادل الدائري للدبابات مع التشيك أوشك على الانتهاء

ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن المفاوضات بين ألمانيا والتشيك بشأن التبادل الدائري للدبابات لدعم أوكرانيا على وشك الانتهاء.

وقالت بيربوك اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مع نظيرها التشيكي يان ليبافسكي في براغ: "إننا في مرحلة إتمام العقد المشترك"، مضيفة أن هذا الاتفاق من الممكن أن يصبح نموذجا لاتفاقيات مع دول أخرى، وقالت: "علينا أن نلقي نظرة فاحصة على كيفية نقل هذا إلى دول أخرى حتى تتم عمليات التسليم بسرعة".

وكانت ألمانيا قد توصلت بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشيكية في مايو الماضي لتزويد القوات المسلحة التشيكية بـ15 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد 2" مقابل تسليم 20 دبابة من طراز "تي-72" سوفيتي التصميم إلى أوكرانيا.

ولا تزال المفاوضات حول التفاصيل جارية. وقالت بيربوك إنه من المخطط توريد الدبابات من مخزونات شركات تصنيع الأسلحة.

وظهرت فكرة التبادل الدائري بعد وقت قصير من بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وهدفها تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة في أسرع وقت ممكن. وأجريت مفاوضات مع بولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا والتشيك واليونان.

واعترفت بيربوك مطلع هذا الأسبوع بأن استراتيجية "التبادل الدائري" لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا لا تسري كما كان مقررا لها.

ووصف ليبافسكي التبادل الدائري بأنه "رمز مهم ومشروع محدد يظهر مدى قوة وجودة العلاقات التبادلية"، مشيرا في المقابل إلى أن الأسلحة من النوع السوفيتي تنفد وليست بهذه النوعية الجيدة، موضحا أن من المناسب لذلك التفكير في الإمداد المباشر بأسلحة من النوع الغربي، داعيا ألمانيا لإثارة نقاش في هذا الاتجاه.