أزهر مطروح: امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في مستوى الطالب المتوسط

قال الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن أسئلة امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل خالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط.

وشدد على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات؛ لتأدية الامتحانات في جو يسوده الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

جاء ذلك خلال جولاته الميدانية على لجان الدور الثاني لصفوف النقل الأزهري بمجمع مطروح النموذجي، وبنين مطروح؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، وتذليل أي عقبات.

وأدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية "المستوى الرفيع"، ويمتحن طلاب النقل الإعدادي الصفين الأول والثاني في مادتي القرآن الكريم وتجويده، والجبر، ويمتحن طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني للقسم الأدبي والعلمي في مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الفنية.