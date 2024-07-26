 نتنياهو: إسرائيل سترسل وفدا إلى روما بشأن محادثات الأسرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: إسرائيل سترسل وفدا إلى روما بشأن محادثات الأسرى

وكالات
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 9:09 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 9:09 م

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه سيرسل وفداً إلى محادثات في روما لبحث صفقة تبادل الأسرى، معتبراً أن "هناك بعض التقدم في المحادثات بسبب "الضغط العسكري"، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو أن "الوقت سيظهر ما إذا كنا قريبين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار"، وفقا لموقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي في وقت سابق، الجمعة، نقلاً عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، بأنه من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز مع مسئولين رفيعي المستوى من مصر وقطر وإسرائيل في روما، الأحد، في مسعى لإتمام اتفاق بشأن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.

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