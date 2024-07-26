حزب الله يعلن تنفيذ 10 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني ملخصا لعمليات نفذها يوم الخميس ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد الإعلام الحربي في "حزب الله" أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 25-07-2024، وفقا للآتي:



1- الساعة 22:20 من ليل الأربعاء 24-07-2024 استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.



2- أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية ‏داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



3- الساعة 12:30 استهداف موقع ‏حانيتا بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.



4- استهداف مبنى يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء الذي طال بلدة ‏كفرحمام.

5- استهداف مبان يستخدمها جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء الذي طال بلدة ‏طيرحرفا.

6- استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة، كرد على ‌‌‌‏‌‌‏محاولة العدو الإسرائيلي إحراق حرش الراهب باستخدام المنجنيق.

7- الساعة 17:10 استهداف موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

8- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288 مستهدفة نقاط تموضع واستقرار ضباطه ‏وجنوده وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة، كرد على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين.

9- الساعة 18:05 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

10- أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية ‏داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

هذا ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء يوم الخميس مشاهد من استهداف منظومة مضادة للمحلقات في موقع العباد التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بواسطة محلقة انقضاضية.



كما أكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريحات حول الوضع في جنوب لبنان، أن التصعيد مستمر جنوبا، والدمار ممتد على كلا الجانبين، محذرا من خطر حدوث خطأ ما في التقدير.