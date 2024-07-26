الطيران الإسرائيلي يقصف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

قالت مراسلة روسيا اليوم مساء يوم الخميس، إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.



وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف استهدف جهة رميش، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي أطلق صاروخي جو - أرض على المنطقة المستهدفة.

ووثقت مقاطع فيديو الغارة الجوية الإسرائيلية والتي استهدفت بلدة عيتا الشعب.



وأفادت مراسلتنا بأن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "F-16" حلقتا على مستوى منخفض في أجواء بلدة عيتا الشعب وعمدتا إلى إلقاء بالونات حرارية قبل عملية القصف.



وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مقابر بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "جنوده حددوا في وقت سابق من اليوم الخميس إرهابيا من حزب الله يعمل في منطقة رب الثلاثين في جنوب لبنان والتي تم منها في السابق إطلاق العديد من القذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف "بعد وقت قصير من تحديد هويته تم استهدافه من سلاح الجو الإسرائيلي".

وأشار الجيش إلى أن "مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي قصفت بهدف إزالة التهديدات في مناطق شبعا وعيتا الشعب في جنوب لبنان".

كما شهدت أطراف بلدة الناقورة قصفا مدفعيا.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله اليوم أنه استهدف بهجومين منفصلين، مباني يستخدمها جنود ‏الجيش الإسرائيلي في منطقتي شتولا والمنارة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابتها إصابة مباشرة.

وكانت قناة "12" العبرية قد ذكرت أن فرق الإطفاء لم تتمكن من السيطرة على الحريق وفي مستوطنة المنارة الناجم عن سقوط صاروخ موجه من جنوب لبنان، وطالبت بتجنب الاقتراب من المنطقة.