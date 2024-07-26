مقاتلة روسية تعترض طائرات بريطانية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض إحدى مقاتلاتها طائرات عسكرية أجنبية بعد رصد وسائل المراقبة الجوية أهدافا جوية تقترب من حدود البلاد فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي اعترضت طائرة استطلاع استراتيجية من طراز RC-135 ومقاتلتين من طراز تايفون تابعات لسلاح الجو البريطاني، لافتة إلى قيام الطائرات العسكرية الأجنبية بتغيير مسارها بعد اقتراب المقاتلة الروسية، وابتعدت عن حدود روسيا.

جدير بالذكر أن هذه المرة الثانية خلال 24 ساعة التي تقوم المقاتلات الروسية باعتراض طائرات بريطانية حاولت انتهاك الحدود الروسية فوق المجال الجوي للبحر الأسود.