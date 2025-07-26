اليابان: تجمعات مؤيدة ومعارضة لاستقالة رئيس الوزراء

تجمع حوالي 200 شخص أمام مكتب رئيس وزراء اليابان المحاصر بالمشكلات شيجيرو إيشيبا في طوكيو لتشجيعه على البقاء في منصبه.

تأتي المظاهرة في وقت يواجه فيه إيشيبا ضغوطا متزايدة من داخل حزبه الديمقراطي الليبرالي للاستقالة بعد أن خسر الائتلاف الذي يضم أيضا حزب كوميتو أغلبيته في مجلس المستشارين في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية اليوم السبت.

وقرأ أحد منظمي المسيرة، بيانا، مساء الجمعة، وصف فيه إيشيبا بأنه رجل نزيه وأعرب عن أمله في أن يستمر في عمله كزعيم للبلاد. وردد المشاركون شعارات مثل "استمر هنا إيشيبا" و"لا تستقيل".

من جهة أخرى، احتج بعض الأشخاص على المظاهرة وحثوا رئيس الوزراء على الاستقالة.

وكان إيشيبا قد نفى مجددا يوم الأربعاء الماضي خطط اعتزامه الاستقالة بعد هزيمة تاريخية للحزب الحاكم في الانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع، على الرغم من الدعوات المتزايدة التي تطالبه بالاستقالة