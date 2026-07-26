طالب الرفاعي يعلن تأجيل الدورة التاسعة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

أعلن المجلس الاستشاري لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية إرجاء انعقاد الدورة التاسعة (2026-2027)، والتي كان من المقرر إطلاقها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، إلى موعد جديد سيُعلن عنه في أقرب فرصة.

وأوضح المجلس الاستشاري أن قرار الإرجاء جاء بسبب تعثر إمكانية انعقاد الدورة التاسعة في موعدها، ومع تزايد التساؤلات حول مصير الجائزة، مؤكدًا أن الشفافية كانت الدافع وراء إعلان القرار. وأكد أن الجائزة، التي راكمت تجربة تمتد لأكثر من عقد، ستواصل دورها في دعم القصة القصيرة العربية، وستعود في دورتها التاسعة بحلة جديدة وبمشاركة عربية وعالمية واسعة.

وأكد المجلس، في بيان وقّعه رئيسه الكاتب طالب الرفاعي، أن جائزة الملتقى، التي انطلقت من الكويت عام 2015، شكّلت محطة فارقة في تاريخ القصة القصيرة العربية الحديثة، إذ جاءت في وقت هيمنت فيه جوائز الرواية على المشهد الثقافي العربي، الأمر الذي انعكس سلبًا على نشر المجموعات القصصية، بينما أسهمت الجائزة في إعادة الاعتبار لهذا الجنس الأدبي وتشجيع الكتّاب والناشرين على الاهتمام به.

وأشار البيان إلى أن انطلاقة الجائزة جاءت بدعم مجلس استشاري ضم نخبة من أبرز كتّاب القصة العربية، بينهم زكريا تامر، ومحمد خضير، وسعيد الكفراوي، وسليمان الشطي، وإسماعيل فهد إسماعيل، وليلى العثمان، إلى جانب ناشرين ونقاد ومترجمين أجانب، وهو ما منح المشروع مكانة بارزة منذ تأسيسه في رحاب الجامعة الأمريكية في الكويت.

وأضاف أن الجائزة سرعان ما اكتسبت حضورًا عربيًا واسعًا، إذ تجاوز عدد المتقدمين إليها سنويًا 250 كاتبًا، وأسهمت في تنشيط حركة نشر المجموعات القصصية، كما عززت مكانتها بانضمامها إلى "منتدى الجوائز العربية" في الرياض منذ دورته الثالثة (2018-2019)، حيث شغلت منصب نائب الرئيس، لتصبح إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة في القصة القصيرة.

ولفت البيان إلى أن الأعمال الفائزة واصلت حضورها عالميًا عبر ترجمات إلى لغات مختلفة، فيما برز عدد من الفائزين بالجائزة على الساحة الأدبية العربية، ومن بينهم مازن معروف، وشهلا العجيلي، وضياء جبيلي، وشيخة حليوي، وأنيس الرافعي، وسمير الفيل، ونجمة إدريس، ومحمود الرحبي.

كما أشار إلى أن احتضان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت للدورتين الأخيرتين أسهم في تعزيز حضور الجائزة، مستفيدًا من المكانة الثقافية التي يحظى بها المجلس.