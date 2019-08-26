النفط يرتفع بدعم آمال انحسار التوتر التجاري بين أمريكا والصين

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ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعدما لمحت الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية تهدئة الحرب التجارية التي قوضت آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وصعد خام القياس العالمي برنت 38 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 59.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وزاد الخام الأمريكي 54 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 54.71 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يعتقد أن الصين تسعى لإبرام اتفاق تجاري بعدما أعلن أن بكين اتصلت ليل الأحد بمسؤولين أمريكيين لتبدي رغبتها في العودة للحوار، مضيفا على تويتر ”المحادثات مستمرة“.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ أنه لم يسمع عن إجراء مكالمة هاتفية بين الجانبين.

وقال كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو خه في وقت سابق إن بكين على استعداد لحل الأزمة من خلال مفاوضات ”هادئة“ وتعارض التصعيد.

وتأججت المخاوف حيال الاقتصاد العالمي مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأيام الأخيرة.

ففي الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة خمسة أو عشرة بالمئة على خمسة آلاف و78 منتجا من الولايات المتحدة بما في ذلك النفط الخام ومنتجات زراعية وطائرات صغيرة.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من الشركات الأمريكية البحث عن سبل لإغلاق أنشطتها في الصين وتصنيع منتجات في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قلصت شركات الطاقة الأمريكية منصات الحفر بأكبر وتيرة في نحو أربعة أشهر ونزل عدد الحفارات لأقل مستوى منذ يناير كانون الثاني 2018، مع خفض المنتجين الإنفاق علي عمليات حفر جديدة واستكمال أنشطة حفر.