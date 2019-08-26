حسن شرارة عن مهرجان القلعة: بندي الجمهور جرعات ثقافية من غير ما يحس

قال الدكتور حسن شرارة الموسيقار الكبير، إن مهرجان القلعة للفنون والغناء مهرجان للمجتمع المصري كله، متابعًا: «حتى لو شخص مش بيحب الموسيقى والغنا بيجي يقعد يتفرج على التاريخ، إحنا بنديله بالمعلقة جرعات ثقافية من غير ما يحس».



وأضاف في لقاء لبرنامج «ليالي Ten»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن موقع المهرجان وسط مصر القديمة يمثل عبقًا للتاريخ، قائلًا: «مكان له سلطان، بيدي اللي بيتعرض ليه احترام».



وأوضح أن المهرجان يساعد الجمهور الذي لا يستطيع الذهاب إلى الأوبرا في الاستفادة وتذوق كافة الفنون التي تُقَدم في الأوبرا، مشيرًا إلى أن ما يميز المهرجان هذا العام وجود عروض أجنبية وعدم اقتصاره على العروض المحلية فقط، بما يجعله مهرجانًا دوليًا.



وتحتضن قلعة صلاح الدين الأيوبي فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي يستمر 15 يوما.



وافتتح مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار، يوم الأحد 18 أغسطس الجاري بحضور وزيرة الثقافة ووزير الآثار ووزيرة السياحة ورئيس دار الأوبرا المصرية.

