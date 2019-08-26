مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على ملعب كرة قدم في كركوك بالعراق







أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم (داعش) الإرهابي أمس الأحد على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق.

وشدد مفتي الجمهورية - في بيان أصدره اليوم الاثنين- على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان، مؤكدا رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء.

كما أكد تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية، المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن، كما شدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم بخالص العزاء والمواساة للعراق قيادةً وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي كان قد شن أمس هجوما إرهابيا على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.