أكد لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي – ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان) أن الاعتداء الذي نفذته إسرائيل في ضاحية بيروت الجنوبية ومنطقة البقاع، مرفوض بالكامل، مشيرا إلى أنه في المقابل لا ينبغي تقديم الذرائع لإسرائيل من أجل الاعتداء على لبنان وأراضيه.

وأشار المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للقاء سيدة الجبل – اليوم – إلى أن حزب الله بدل حديثه السياسي، إذ انتقل من منطق "الدفاع عن لبنان" إلى منطق الدفاع عن إيران في لبنان وانطلاقا من لبنان، على نحو من شأنه أن يضع البلاد في صلب النفوذ الإيراني.

وأعرب المجتمعون عن اعتراضهم على "وضع اليد بصورة كاملة من قبل حزب الله على الدولة اللبنانية وقرارها". على حد وصفهم.. مشيرين إلى أن الحزب تجاوز الدستور وقرارات الشرعية الدولية في حديث أمينه العام حسن نصر الله بالأمس.

وشدد المجتمعون على أن القوى السياسية المشاركة في مجلس الوزراء، يتعين عليها اعتبار حماية لبنان مسئولية الدولة حصرا، ومن دون شراكة أحد وتحت سقف الدستور وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان لا سيما القرارين 1559 و 1701 .

وقالوا: "لقد طالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمته بالأمس إلى رئيس الوزراء سعد الحريري، التدخل لدى الأمريكيين من أجل لجم إسرائيل، ونحن بدورنا نطالب إلى الحريري التدخل لدى حزب الله الذي يشارك في الحكومة، لعدم إلحاق لبنان في الفضاء الإيراني".

وسقطت فجر أمس طائرتان إسرائيليتان من دون طيار، في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية والتي تعد بمثابة معقل حزب الله ومنطقة نفوذه، وفي حين أعلن الجيش اللبناني أن الطائرتين كانتا مخصصتين لأغراض الاستطلاع، قال حزب الله إن الطائرة الأولى كانت مزودة بكاميرات للرصد والاستطلاع وأن الطائرة الثانية كانت مفخخة، مشددا على أن الحزب لم يقم بإسقاط الطائرتين.