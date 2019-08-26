ماكرون: ترامب وروحاني قد يلتقيان في غضون أسابيع

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، بأن ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني، قد يلتقيان في غضون أسابيع.

وقال ماكرون إنه تحدث هاتفيًا مع روحاني، الذي أبدى استعداده للاجتماع مع "أي زعيم سياسي إذا كان ذلك يصب في مصلحة بلاده". وأجريت المحادثة الهاتفية في أعقاب الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مقر القمة أمس الأحد.

وذكر ماكرون أنه أخبر روحاني أنه "إذا كان مستعدًا للاجتماع مع الرئيس ترامب، فإنني مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ولذلك فإنني آمل أنه في غضون الأسابيع المقبلة، وعلى أساس هذه المناقشات، يمكننا عقد اجتماع بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب"