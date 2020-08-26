وزير الشباب والرياضة الجزائري: استئناف الأنشطة الرياضية تدريجيًا

أعلن سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة الجزائري، اليوم الثلاثاء، استئناف الأنشطة الرياضية المتوقفة في بلاده بسبب أزمة فيروس "كورونا" بشكل تدريجي.

وقال خالدي، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، "لقد سمحنا لرياضيي النخبة كمرحلة أولى باستئناف نشاطاتهم بهدف التحضير للمنافسات الدولية المهمة خاصة دورة ألعاب طوكيو 2020 والتي تأجلت إلى 2021 ودورة الألعاب المتوسطية 2021 والتي تأجلت إلى 2022".

وأضاف أن الوزارة قررت رفع إجراءات تعليق نشاطات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي مما يسمح للنوادي والرابطات الاتحاديات الرياضية بتنظيم جمعياتها العامة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الوقائية التي ذكرتها اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" والمركز الوطني للطب الرياضي يجب أن تحترم بشكل صارم خلال عقد الجمعيات العامة.

وكانت المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة قد بدأت منذ 10 أيام في محادثات مع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد كرة القدم لبحث استئناف التدريبات.

يذكر أن مختلف الأنشطة الرياضية في الجزائر تم تعليقها منذ 16 مارس الماضي بسبب انتشار جائحة "كورونا".