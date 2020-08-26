توقع تجار، معاودة ارتفاع سعر الذهب، غدا الخميس، في السوق المحلية، بعد ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا.

وحسب رويترز، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم، عشية كلمة تنتظرها الأسواق من جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، لتقفز من أدنى مستوى في أسبوعين، الذي هوت إليه في وقت سابق من الجلسة، بينما يراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز الاقتصادي لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1943.80 دولار للأوقية، بعدما هبط واحد بالمئة، وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 1.48 بالمئة إلى 1951.60 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء الأسواق لدى "آر.جيه.أو فيوتشرز"، إن التوقعات هي أن المزيد من التحفيز قادم.

وأضاف هابركورن "ينتظر المستثمرون أن يأتي شيء من وزارة الخزانة الأمريكية وأن يتوصل الكونجرس الى إتفاق".

ويتابع المستثمرون المفاوضات في الولايات المتحدة بشأن تقديم مساعدات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وسيدلي وزير الخزانة ستيفن منوتشين بشهادة أمام لجنة في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأصدرت بنوك مركزية وحكومات في أنحاء العالم، حزمًا تحفيزية ضخمة لدعم اقتصاداتها في مواجهة تداعيات الجائحة، ودفع هذا الذهب للصعود نحو 27 بالمئة منذ بداية العام، لأنه يعتبر أداة للتحوط في مواجهة التضخم وتراجع قيم العملات.

وقال دانيال هاينز، المحلل لدى "إيه. إن. زد"، إنه لا تزال هناك مخاوف كثيرة بشأن الاقتصاد وتواصل الإشارة إلى أن أسعار الفائدة ستكون منخفضة، وأن إجراءات التحفيز ستستمر، وهو ما من شأنه أن يدعم الذهب.

وكانت الأسعار قد تراجعت في السوق المحلية اليوم بنحو جنيهين، ليصل سعر الجرام عيار ٢١ إلى 844 جنيهًا مقابل 846 جنيهًا أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وفقًا لإيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب واصف، انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 723 جنيهًا مقابل 725 جنيهًا، كما تراجع سعر عيار 24 ليصل إلى 965 جنيهًا مقابل 967 جنيهًا، وهبط الجنيه الذهب بنحو 16 جنيهًا ليصل إلى 6752 جنيهًا، مقابل 6768 جنيهًا.