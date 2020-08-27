الأرجنتين تطلب التفاوض حول برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد

قدمت الأرجنتين طلبا رسميا إلى صندوق النقد الدولي لبدء التفاوض بشأن برنامج تمويلي جديد يحل محل اتفاق 2018 الذي فشل في إنقاذ الأرجنتين من أزمتها الاقتصادية.

ووفقا للخطاب الذي وجهته حكومة الأرجنتين إلى كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، فإن المسؤولين الأرجنتينيين يريدون بدء المشاورات قبل إقرار البرنامج الذي سيتضمن معالجة لأقساط مستحقة على الأرجنتين لصندوق النقد من البرنامج السابق بقيمة 44 مليار دولار.

وأشاد الخطاب الذي تم نشره على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "بالعلاقات البناءة" مع الصندوق حتى الان، مضيفا إن الحكومة تريد أن يتجنب البرنامج الجديد المشكلات التي كانت في البرنامج السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي مع اقتراب الأرجنتين من المرحلة الأخيرة من عملية إعادة جدولة ديون مستحقة لمؤسسات مالية دولية خاصة بقيمة 65 مليار دولار. ومازال أمام الدائنين حتى يوم 28 أغسطس الحالي لقبول عرض إعادة الجدولة الذي تقدمه الحكومة ويقضي بسداد 55 سنتا عن كل دولار من الديون المستحقة.

وسيمهد هذا الاتفاق الطريق أمام الأرجنتين لبدء المفاوضات مع صندوق النقد بشأن التمويل الجديد.