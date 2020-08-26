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التشكيل الرسمي للجونة استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري

محمد مجدي
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:39 م

أعلن البرتغالي بيدور بارلي، المدير الفني لفريق الجونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: ألان كيامبادي – خالد صبحي – محمد نجيب – جوزيف جوناثان نجويم

خط الوسط: إسلام صبحي – سيرج أكا – عمرو بركات – إسلام عبدالنعيم

خط الهجوم: أحمد مجدي – والتير بواليا

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: عمر رضوان – أحمد حمدي – محمد محسن ليلى – ناصر ناصر – محمد ناجي جدو – عمرو السعداوي – إسلام محارب – فادي طلعت – محمود شبراوي

ويحتل الجونة المركز الـ15 برصيد 21 نقطة من 5 فوز، 6 تعادلات و10 هزائم.


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