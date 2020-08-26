وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يترأس اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع ‎لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترأس اجتماعًا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع ‎لبنان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم إغلاق بعض الطرقات على خلفية حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

من جانبها، أفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للإعلام» في مرجعيون عن سماع صوت انفجار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة قرب بلدة ميس الجبل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت القنابل المضيئة في المنطقة.