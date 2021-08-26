مصادر في الكونجرس تحذر: وقوع مزيد من الهجمات في كابول قريبا

حذرت مصادر في الكونجرس الأمريكي من وقوع المزيد من الهجمات في العاصمة الأفغانية «كابول» قريبًا، مشيرة إلى أن التفجيرات المتعددة في كابول من الممكن أن تكون هجومًا منسقًا كجزء من حدث مستمر، وذلك في تصريحات لفضائية «فوكس نيوز» الأمريكية، مساء الخميس.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن الانفجار الواقع عند بوابة آبي بمطار كابول وقع نتيجة هجوم معقد، منوهًا إلى أنه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.

وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التأكيد على وقوع انفجار واحد آخر على الأقل في فندق «Baron Hotel» أو بالقرب منه، موضحًا أن الفندق يقع على مسافة قصيرة من بوابة آبي.