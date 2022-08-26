ما الدولة التي سجلت أقل معدل خصوبة في العالم؟

وأشار الخبراء عند دراسة بيانات عام 2021 إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع في أسعار المساكن وتأثير جائحة كورونا، وأثرها على قرار العائلات المتعلق بالإنجاب.

تحليل -جين ماكينزي

مراسلة بي بي سي في سول

هناك أزمة قيد التشكل.إذا استمر عدد سكان كوريا الجنوبية في الانكماشلن يكون هناك عدد كاف من الناس لإدارة الاقتصاد والعناية بالسكان المسنين والخدمة في الجيش.

كان السياسيون يعرفون على مدى سنوات أن هذا سيحدث، لكنهم لم يستطيعوا إصلاح الخلل.لقد أنفقوا مليارات الدولارات في محاولة إقناع الناس بإنجاب المزيد من الأطفال ، وما زالوا حائرين أمام سبب عدم حدوث هذا.

النقود طبعا هي أحد العوامل، فتكلفة تربية الأطفال في كوريا الجنوبية باهظة، والكثير من الشباب يعانون بسبب الارتفاع الباهظ لتكلفة السكن، لكن هذا يتعلق بالفرص طبعا.

النساء في كوريا الجنوبية متعلمات بمستوى عال، لكنهن لا يتمتعن بالمساواة الكاملة في أماكن العمل. توجد في كوريا الجنوبية أكبر فجوة في الأجور بين الجنسين بين الدول الغنية. ما زالت معظم أعباء تربية الأطفال والعمل المنزلي تلقى على عاتق النساء، ومن الشائع أن تتوقف النساء عن العمل بعد الإنجاب، أو على الأقل يتوقف تطورهن المهني.