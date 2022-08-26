المحامين: هيئة قضايا الدولة ستشرف على انتخابات مقعد النقيب

هارون: 90% من استراحات المحامين بالمحاكم الجزئية بالمحافظات سيكون بها لجان انتخابية



قال عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقيب المحامين وعضو مجلس النقابة عبدالمجيد هارون: إنه تم الاتفاق مع هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات، التى يتنافس بها 19 مرشحا على مقعد النقيب العام، ومقرر إجراؤها 4 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية ستجرى تحت إشراف قضائى كامل.

وتجرى الانتخابات لاستكمال فترة نقيب المحامين الراحل رجائى عطية، الذى تولى أمور النقابة فى مارس عام 2020، ووافته المنية فى 26 مارس الماضى، حيث تنص المادة 142 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته؛ على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى خلال 60 يوما.

وأضاف هارون فى تصريحات لـ«الشروق»، أن من لهم حق التصويت فى الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية يتجاوز الـ 300 ألف محامى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن 90% من استراحات المحامين بالمحاكم الجزئية فى المحافظات سيكون بها لجان انتخابية، بجانب مقر النقابة العامة، وسيكون هناك لجان فى جميع المحافظات.

وأشار إلى أن من حق المحامى الإدلاء بصوته إذا كان مسددا للاشتراك حتى عام 2021، ويجب عليه إحضار الكارنيه للتأكد من هويته، وسيكون هناك تعليمات بإحضار بطاقة الرقم القومى أيضا لمزيد من الشفافية، لافتا إلى أن عملية التصويت تبدأ فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الخامسة مساء وبعدها تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة فى ذات اليوم.

ويتنافس فى انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام 19 مرشحا هم نقيب المحامين السابق سامح عاشور، ونقيب محامى الإسكندرية عبدالحليم علام، وعضوا مجلس النقابة العامة نبيل عبدالسلام وعمر هريدى، والمحامى منتصر الزيات، وأشرف فتح الباب، ومحمد رجب البرديسى، وأسامة درويش، وشادى طلعت، وأحمد جمعة، وعلى محمد فتوح، وأحمد حلاوة، والسيد أبو العينين، وفؤاد سعد، وياسر بخيت، ومنشاوى غانم جابر، وعبدالحسيب محمد، وساهر علوان، وخالد كمال حافظ.

ويكثف المرشحون من جولاتهم الانتخابية، وسط وعود برفع المعاشات وتحسين مشروع الرعاية الصحية.

ووعد المرشح على مقعد نقيب المحامين سامح عاشور، باتخاذ قرار بعرض زيادة المعاشات على الجمعية العمومية حتى يصبح الحد الأقصى إلى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 1500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه، واستمرار تفعيل الزيادة الدورية المقدرة بـ 5%.

وأشار المرشح لمقعد نقيب المحامين نبيل عبدالسلام، إلى ضرورة أن تكون النقابة معنية بشئون المهنة وحماية المنتسبين إليها ومواجهة كافة التحديات لحماية كرامة المحامى وتأمين جو ملائم لتمكينه من أداء عمله بحرية تامه، وأن تدعو النقابة المسئولين والعاملين بأجهزة الدولة للتعامل باحترام مع المحامين ومد الجسور بين النقابة وجميع دوائر وأجهزة الدولة المختلفة.

وذكر المرشح لمقعد نقيب المحامين منتصر الزيات، أن برنامجه الانتخابى يتضمن إنشاء نظام تأمين على المحامى ورعاية الأرامل والأيتام وتخفيف الأعباء ورفع المعاش، واعتماد سياسة مالية متزنة تعمل وفقا لفقه الأولويات فى الصرف وترشيد الإنفاق وتوفير الموارد اللازمة وتعظيمها لرفع قيمة المعاش.