رئيس أركان الجيش الجزائري: زيارة الوفد الفرنسي للجزائر ستشكل مرحلة حاسمة في خضم مسعى التفاهم

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان لوكورنو وبرفقته رئيس أركان الجيوش، تييري بوركار.

وكشف شنقريحة أن هذه الزيارة ستشكل مرحلة حاسمة في خضم مسعى التفاهم المتبادل بين الطرفين، طبقا للإرادة السياسية التي تحدو رئيسا البلدين.

وجاء هذا الاستقبال، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأورد الفريق شنقريحة "هذه الزيارة ستمكننا دون شك من تبادل وجهات النظر، بطريقة صريحة وبراجماتية. حول مواضيع الساعة والملفات ذات الاهتمام المشترك”.

وتابع الفريق أول: "بالفعل، لقد تطورت هذه الملفات خلال السنوات الأخيرة وهذا. بالنظر للتهديد الإرهابي في أفريقيا على العموم، وفي فضاء الساحل الصحراوي بالأخص".

وواصل: "وقد ساهم في تفاقم هذا التهديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود. التي يعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والتهريب، من بين النشاطات الإجرامية الرئيسية، التي تنتشر بالتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية".

ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه الطرفان للحفاظ على مكتسباتهما، وتوطيدها في مجال الأمن البحري، لاسيما الجهود المبذولة في مجال التعاون الثنائي، قصد الارتقاء به للمستوى المنشود.

من جهته، أشاد سيباستيان لوكورنو بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة. مؤكدا على استعداده للدفع بمستوى التعاون العسكري الثنائي إلى مداه المنشود.