شحاتة: بيئة عمل آمنة وصحية أبرز ملامح الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس السيسي

أطلق وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مبادرة "سلامتك تهمنا"، بمشاركة 32 منشآة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.



تأتي فعاليات الإطلاق على هامش جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء، وافتتاح دورة تدريبية بشأن "التناول الإعلامي لموضوعات العمل الدولية" لمحرري العمل والإعلاميين المختصين بملف العمل.



وبدأ لقاء إطلاق المبادرة بكلمة لمدير مديرية جنوب سيناء أكد خلالها أهمية هذه المبادرة ودورها في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهني.



وقالت وزارة العمل، إن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشأت وسلامة العمال، وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات المشاركة كمثال ودافع لباقي الشركات يحتذى به في السلامة المهنية، ويتخلل فعاليات المبادرة اليوم إلقاء محاضرتين، إحداهما عن جزء تشريعي في السلامة، وهو تشكيل الأجهزة الوظيفية ولجان السلامة والأخرى عن جزء عملي، وهو كيفية التحقيق السليم في حوادث بيئة العمل لضمان عدم تكرارها مستقبلا؛ وكل ذلك بهدف نشر الوعي ونقل رسالة العمل الآمن، الذي يحافظ على العنصر البشري والمادي، وبالتالي يحافظ على العناصر المنتجة الدافعة لعجلة الإنتاج.



وسلم الوزير والمحافظ عقود عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم في إطار توجيهات وزير العمل للمديريات في جميع المحافظات بالاهتمام بتلك الفئة ودمجها في سوق العمل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة تحرص على نشر مبادرة "سلامتك تهمنا" على أوسع نطاق، كونها مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتأمين بيئة العمل في القطاعات المختلفة، وهو ما يُسهم في زيادة الإنتاج.



وأوضح أن التوعية بالحقوق والوجبات هدف من أهداف الوزارة، فهناك توجيه مستمر إلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وجميع مديريات العمل بالمحافظات، بنشر التوعية والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل؛ من أجل سلامة العامل والمنشأة وزيادة الإنتاج والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة، التي ُيرسي قواعدها الرئيس السيسي، والتي من ضمن مبادئها بيئة عمل نظيفة وأمنة.



وأضاف أن الوزارة مستمرة في سياساتها للتطوير والتعاون والحوار الإجتماعي مع جميع الشركاء من أجل نشر هذه المبادرة لخلق بيئة عمل أمنة، وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، فضلاً عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية منهج علمي يستهدف تحقيق الآمان والطمأنينة.



وأوضح أن استراتيجية الوزارة تسير على مبدأ أن "المسئولية تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية" ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها وأضرار افتقادها، وكذلك مميزات وإيجابيات الالتزام بها.



وحرصت الوزارة، على إعداد نظام "التفتيش الإلكتروني" لنشاط السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتنفيذه على مراحل؛ بهدف حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظات للمزيد من إحكام الرقابة وتطبيق القانون.