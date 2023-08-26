مسيرة في جنين تندد باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

شارك مئات المواطنين الفلسطينيين من مدينة جنين شمال الضفة الغربية ومخيمها وبلدة جبع الليلة في مسيرة منددة باستشهاد شاب من بلدة جبع جنوب جنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.



وانطلقت المسيرة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، لحظة وصول جثمان الشاب الفلسطيني عز الدين محمود كنعان (20 عاما)، والذي توفي مساء الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شهر يوليو.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسينية (وفا) أن المسيرة حملت جثمان الشاب وجابت شوارع مدينة جنين ومخيمها. ورفع المشاركون الجثمان الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات والشعارات المنددة بعملية إعدامه بدم بارد.



وردد المشاركون شعارات داعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ليتمكن الفلسطينيون من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان مستمر.



وقالت الوكالة "استهدف قناص من جيش الاحتلال الشهيد برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح مصابين برصاص الاحتلال، خلال عدوانه أوائل الشهر الماضي على جنين".



في غضون ذلك، أصيب مواطنون بالاختناق مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وذكرت الوكالة أن المواجهات تركزت في محيط البلدية على المدخل الغربي لتقوع، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة مواطنين بالاختناق.