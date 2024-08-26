هيئة الدواء: ضخ كميات إضافية من الأدوية أهمها للضغط والقلب والأورام والمضادات الحيوية

قالت هيئة الدواء المصرية إنه تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والأورام والمضادات الحيوية.

وأكدت الهيئة أن هذه المستحضرات تتضمن أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

‏Concor tab, Cetal susp, Janumet tab, Lantus, Zithromax cap, Tamsul cap, Rowachol cap.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

وللاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها من هنا.

كما يمكن معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية من هنا.

وفي حالة وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301، أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني من هنا.

وستقوم الهيئة بالمشاركة بالتحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة تباعاً.