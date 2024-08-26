بيطري الوادي الجديد ينظم ندوة عن الأمراض المشتركة

أكد الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، عقد ندوة إرشادية توعوية بمقر نقابة الأطباء البيطريين، بحضور الدكتورة إيمان محمد خضر، مدير إدارة الإرشاد والخدمات بمديرية الطب البيطري.

وتحدثت الندوة عن الأمراض المشتركة والتعريف بها وخطورتها على الإنسان والحيوان، ومرض السعار وأعراضه وخطورته على الإنسان والحيوان، وطرق الوقاية، وطرق التعامل في حالات العقر، ومرض أنفلونزا الطيور، وطرق انتقالها من الطيور للإنسان وخطورتها على الأطفال وكبار السن، وطرق الوقاية وطرق التعامل مع المرض، وشروط التربية المنزلية السليمة للدواجن.

وأوضح الكومي، أن ذلك يأتي في إطار حرص مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، علاوة على لصق وتوزيع نماذج إرشادية بوحدات "الفرافرة، وبلاط، والداخلة، والخارجة، وباريس البيطرية".