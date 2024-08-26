 الرئيس الكوري الجنوبي يلتقى برئيس وزراء نيوزيلندا الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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الرئيس الكوري الجنوبي يلتقى برئيس وزراء نيوزيلندا الأسبوع المقبل


نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 8:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 8:55 ص

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الاثنين أن الرئيس سوف يعقد قمة مع رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في سول الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المكتب القول إن لوكسون سوف يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية يومي 4 و 5 سبتمبر المقبل، حيث سوف يجري المسؤولان مباحثات تركز على تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان يون ولوكسون قد التقيا الشهر الماضي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي(الناتو) في واشنطن.


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