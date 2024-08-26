محافظ الشرقية يقرر غلق مخبز ومطعم مخالفين في الزقازيق

قاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حملة تفتيشية في شوارع مدينة الزقازيق، تفقد خلالها أحد المخابز الإفرنجية لبيع المخبوزات، حيث حرص على وزن رغيف الخبز الفينو بنفسه وتبين له وجود نقص في الوزن، بالإضافة إلي تدني مستوى النظافة العامة وعدم نظافة الأدوات المستخدمة في تجهيز المخبوزات.

وأصدر المحافظ توجيهاته لمدير مديرية التموين بغلق المخبز واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال صاحبه.

كما قرر محافظ الشرقية، غلق أحد المطاعم المجاورة للمخبز؛ نتيجه تدني مستوى النظافة وجودة المنتجات المعروضة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الغذائية المقدمة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق، بالتنسيق مع رئيس حي أول وشرطة المرافق، باستمرار و تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين المفترشين الطريق، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف ووضع صناديق للقمامة أمام محالهم حفاظا على نظافة شوارع المدينة.