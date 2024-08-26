ساعات قليلة تفصل محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني من السفر إلى فرنسا، للانضمام لصفوف فريق نيس، بعد حل مشكلة حصوله على التأشيرة الخاصة.

الأهلي توصل إلى اتفاق مع الفريق الفرنسي لبيع مدافعه، ولكن مشاكل في استخراج التأشيرة أعاقت سفر اللاعب ليتأجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووفقًا لصحيفة «nice-matin» الفرنسي فإن لاعب النادي الأهلي حصل أخيرًا على التأشيرة الخاصة للسفر إلى فرنسا، ومن المتوقع وصوله خلال الساعات المقبلة، من مساء اليوم، الإثنين، أو فجر الثلاثاء.

تجربة احترافية هي الأولى في مسيرة قلب دفاع الفراعنة، ولكن يمتلك فرص كبيرة للمشاركة والظهور بشكل سريع مع الفريق، في ظل نقص عدد اللاعبين في مركز قلب الدفاع بالفريق.

ويعتمد فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس على اللعب بطريقة 3-4-3 أو 3-5-2، ومع الاعتماد على 3 في خط الظهر، يضطر المدرب الفرنسي لمشاركة لاعبي الوسط أو الأظهرة؛ بسبب قلة عدد المدافعين.

حيث يمتلك الفريق قلب الدفاع البرازيلي دانتي، مدافع بايرن ميونخ السابق، صاحب الـ40 عامًا، بالإضافة إلى الكندي مويس بومبيتو القادم من الدوري الأمريكي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وشارك مباشرة في المباراة الثانية للفريق، واللاعب الشاب أميدو دومبيا، صاحب الـ17 عامًا، والذي لا يشارك مع الفريق الأول.

وفي مباراتيه السابقتين اعتمد المدرب الفرنسي على أنطوان ميندي، الظهير الأيمن، وبابلو روساريو، متوسط الميدان، كمدافع ثالث، مما يعني أن فرصة محمد عبد المنعم في المشاركة ستكون مضمونة، خلال المباريات المقبلة للفريق.

وفي حال وصول محمد عبد المنعم المرتقب إلى فرنسا، وإتمام إجراءات التعاقد، ربما يشارك مباشرة من المباراة المقبلة لنيس أمام أنجيه، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وجمع نيس نقطة واحدة من مباراتيه السابقتين في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، بعد الخسارة في الجولة الأولى من أوكسير، والتعادل مع تولوز في الجولة الثانية.