 وزير الري يشارك في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العالمي للمياه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الري يشارك في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العالمي للمياه

محمد علاء
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 7:58 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 7:58 م

شارك وزير الموارد المائية والري ، الدكتور هاني سويلم، في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العالمي للمياه بالعاصمة السويدية ستكهولم، والذي انطلقت فعالياته اليوم.

ومن المقرر أن يشارك سويلم في عدد من الجلسات والفعاليات "المهمة"، وأن يعقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، وفق بيان لوزارة الري.

وأكد سويلم أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على المشاركة في الفعاليات الدولية المهمة لتعزيز التعاون مع دول العالم، وعرض التجارب الناجحة لإدارة المياه بكفاءة في مصر، وتأكيد العلاقة بين المياه والمناخ على المستوى العالمي، والحاجة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه.


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