قمة ليفربول ويونايتد تؤجل انتظام صلاح في معسكر المنتخب

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ينتظم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في معسكر منتخب مصر عقب نهاية مباراته المرتقبة مع الريدز أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويلعب منتخب مصر مباراتان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام الرأس الأخضر يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة، وضد بوتسوانا يوم 10 سبتمبر، ضمن الجولتين الأولى والثانية من دور مجموعات تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

وتقام مباراة كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد يوم 1 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب الأحلام (أولد ترافورد)، ضمن الجولة الثالثة من منافسات البريميرليج.

ويصل صلاح قائد المنتخب الوطني إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفراعنة يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل.

وتوهج صلاح مع انطلاق منافسات الموسم الجديد بقيادته ليفربول للفوز في أول مباراتان بالبريميرليج أمام ابسويتش تاون 2-0، واستطاع خلالها تسجيل هدفًا رائعًا وفي المباراة الثانية سجل هدفه الثاني في الموسم الحالي بشباك فريق برينتفورد باللقاء الذي انتهى لصالح الريدز بنتيجة 2-0.

وينطلق معسكر منتخب مصر بمشاركة 27 لاعبًا حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا كل من في حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء. خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا. خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل. خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.